BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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25.08.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag gefragt
Die Aktie von BACHEM gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 77,65 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,9 Prozent auf 77,65 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'387 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die BACHEM-Aktie sogar auf 77,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'471 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,52 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 37,51 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,37 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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