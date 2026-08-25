BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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25.08.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Dienstagmittag nordwärts
Die Aktie von BACHEM gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 77,40 CHF.
Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 77,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'373 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 77,65 CHF. Bei 76,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 25'510 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 37,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,37 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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