Die BACHEM-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 76,40 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,75 CHF nach. Bei 78,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'099 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 12,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,52 CHF ab. Abschläge von 35,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,967 CHF je BACHEM-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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