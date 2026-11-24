Die BACHEM-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 76,70 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die BACHEM-Aktie bei 76,55 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'447 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,00 CHF) erklomm das Papier am 20.10.2026. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 10,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 35,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,967 CHF je BACHEM-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,45 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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