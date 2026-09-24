BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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24.09.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagvormittag gesucht
Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 83,50 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 83,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'731 Punkten notiert. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 83,75 CHF. Mit einem Wert von 83,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BACHEM-Aktie belief sich zuletzt auf 3'898 Aktien.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 84,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,72 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 41,89 Prozent Luft nach unten.
BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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