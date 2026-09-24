BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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24.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag leichter
Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 82,60 CHF.
Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 82,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'758 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der BACHEM-Aktie ging bis auf 80,85 CHF. Bei 83,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 30'588 BACHEM-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 84,10 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 41,26 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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