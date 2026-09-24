BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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24.09.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM gibt am Mittag nach
Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 82,60 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 82,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'717 Punkten liegt. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 82,45 CHF ein. Bei 83,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'284 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 41,26 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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