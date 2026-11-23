Die BACHEM-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 76,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'486 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 76,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,35 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'274 BACHEM-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,00 CHF) erklomm das Papier am 20.10.2026. Mit einem Zuwachs von 12,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,68 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 36,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,967 CHF ausgeschüttet werden.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,45 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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