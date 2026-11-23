Um 16:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 78,55 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'676 Punkten tendiert. In der Spitze legte die BACHEM-Aktie bis auf 78,85 CHF zu. Bei 76,35 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 34'360 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,48 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 48,68 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,03 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,967 CHF aus.

BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,45 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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