Die BACHEM-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 76,75 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'607 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BACHEM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,50 CHF aus. Mit einem Wert von 76,35 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'049 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 10,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 48,68 CHF. Abschläge von 36,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,967 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,45 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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