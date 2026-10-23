BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit roter Tendenz

Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 82,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'380 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie sank bis auf 80,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,25 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21'758 Stück gehandelt.

Am 20.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 4,31 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit Abgaben von 41,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 CHF belaufen.

BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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