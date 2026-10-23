BACHEM Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BACHEM

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 81,05 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'366 Punkten liegt. Die BACHEM-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,90 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,25 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'890 BACHEM-Aktien.

Bei 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF ab. Mit Abgaben von 40,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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