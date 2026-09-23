BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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23.09.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag im Plus
Die Aktie von BACHEM gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,85 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 83,85 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BACHEM-Aktie bei 83,85 CHF. Bei 83,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'137 BACHEM-Aktien.
Bei einem Wert von 83,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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