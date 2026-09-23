BACHEM Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von BACHEM

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 83,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,35 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,40 CHF. Zuletzt wechselten 32'117 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 84,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,84 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 48,52 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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