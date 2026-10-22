BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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22.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 84,40 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 84,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'465 Punkten liegt. In der Spitze legte die BACHEM-Aktie bis auf 84,45 CHF zu. Bei 83,75 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'373 Stück gehandelt.
Bei 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 1,90 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 42,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,40 CHF je BACHEM-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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