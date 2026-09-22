BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagvormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 81,10 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BACHEM-Aktie bei 81,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 1'042 Stück.

Am 08.05.2026 markierte das Papier bei 83,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,65 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 67,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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