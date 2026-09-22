BACHEM Aktie News: BACHEM steigt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 82,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 83,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 49'304 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 83,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,79 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,26 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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