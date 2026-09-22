BACHEM Aktie News: BACHEM am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 81,75 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'850 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 82,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 81,50 CHF. Bisher wurden heute 25'187 BACHEM-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,25 CHF) erklomm das Papier am 08.05.2026. Mit einem Zuwachs von 1,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,52 CHF fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BACHEM ein EPS in Höhe von 2,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie

BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen

BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld

Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren