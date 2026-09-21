BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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21.09.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagvormittag höher
Die Aktie von BACHEM gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 78,90 CHF.
Das Papier von BACHEM konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 78,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'627 Punkten steht. Bei 79,10 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 78,55 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'598 Stück gehandelt.
Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 5,23 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 38,50 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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