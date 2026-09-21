BACHEM Aktie News: BACHEM am Montagvormittag höher

Das Papier von BACHEM konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 78,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'627 Punkten steht. Bei 79,10 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 78,55 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'598 Stück gehandelt.

Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 5,23 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 38,50 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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