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21.09.2026 16:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Nachmittag an Fahrt

BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 80,90 CHF.

BACHEM
80.13 CHF 2.54%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 80,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'763 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 81,10 CHF. Bei 78,55 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 39'531 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Mit Abgaben von 40,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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