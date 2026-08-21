BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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21.08.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Freitagvormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BACHEM. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 77,65 CHF zu.
Die BACHEM-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 77,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. In der Spitze legte die BACHEM-Aktie bis auf 77,90 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'426 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit einem Kursverlust von 37,51 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.
BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,37 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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