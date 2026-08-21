BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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21.08.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Freitagmittag schwächer
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 77,05 CHF ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 77,05 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'113 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 76,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,90 CHF. Bisher wurden heute 14'531 BACHEM-Aktien gehandelt.
Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 7,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,37 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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