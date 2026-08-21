BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Freitagmittag schwächer

Um 12:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 77,05 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'113 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BACHEM-Aktie bei 76,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,90 CHF. Bisher wurden heute 14'531 BACHEM-Aktien gehandelt.

Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 7,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,37 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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