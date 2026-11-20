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20.11.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: Anleger schicken BACHEM am Vormittag ins Minus
Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 78,40 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 78,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,25 CHF nach. Mit einem Wert von 79,05 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'178 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Bei 86,00 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 8,84 Prozent niedriger. Bei 48,68 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,967 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Am 09.03.2028 wird BACHEM schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,45 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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