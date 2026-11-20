Um 16:28 Uhr rutschte die BACHEM-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,9 Prozent auf 76,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'574 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die BACHEM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,65 CHF aus. Bei 79,05 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BACHEM-Aktien beläuft sich auf 48'012 Stück.

Am 20.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 10,93 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 48,68 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,45 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,967 CHF.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,45 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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