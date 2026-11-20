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20.11.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BACHEM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 78,10 CHF.
Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 78,10 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'609 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die BACHEM-Aktie bis auf 75,65 CHF. Bei 79,05 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25'366 BACHEM-Aktien.
Bei 86,00 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 9,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 48,68 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,67 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,967 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,45 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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