BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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20.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BACHEM. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 83,25 CHF.
Die BACHEM-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 83,25 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. In der Spitze fiel die BACHEM-Aktie bis auf 82,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,70 CHF. Von der BACHEM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'340 Stück gehandelt.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,70 CHF an. Gewinne von 1,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,72 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der BACHEM-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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