BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Dienstagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 84,25 CHF zu.
Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 84,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'239 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 84,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 83,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'908 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 84,70 CHF erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 73,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
16:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Dienstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
19.10.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BACHEM-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX drehen ins Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich aufwärts, während auch der deutsche Aktienmarkt steigt. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.