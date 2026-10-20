BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 84,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'239 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 84,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 83,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'908 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,70 CHF erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 73,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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