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20.08.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagvormittag mit Kursplus

BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BACHEM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 78,45 CHF zu.

BACHEM
77.98 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von BACHEM legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 78,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'242 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 80,00 CHF. Bei 78,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 29'089 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 83,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 6,12 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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