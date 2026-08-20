BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 78,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten tendiert. Bei 80,00 CHF markierte die BACHEM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 78,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56'092 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 6,73 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Mit einem Kursverlust von 37,79 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,37 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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