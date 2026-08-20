BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 78,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'185 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 80,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 42'123 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 61,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,37 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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