BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von BACHEM gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BACHEM konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 78,30 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die BACHEM-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 78,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'185 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 80,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 42'123 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Bei 83,25 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BACHEM-Aktie 61,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Experten taxieren den BACHEM-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,37 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
12:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Donnerstagvormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.