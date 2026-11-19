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19.11.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BACHEM. Das Papier von BACHEM legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 80,15 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die BACHEM-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 80,15 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'953 Punkten steht. Die BACHEM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,40 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,85 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'293 BACHEM-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BACHEM-Aktie 39,46 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,967 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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