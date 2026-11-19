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19.11.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Donnerstagnachmittag zu
Die Aktie von BACHEM zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 80,65 CHF zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 80,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'838 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 81,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,85 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 21'216 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.10.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,63 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,967 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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