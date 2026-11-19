Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 80,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'852 Punkten tendiert. Die BACHEM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,95 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,85 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 10'863 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Bei 86,00 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 6,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten BACHEM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,967 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,45 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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