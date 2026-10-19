BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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19.10.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von BACHEM gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 83,30 CHF.
Die BACHEM-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 83,30 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'201 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,25 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,25 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'150 BACHEM-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 84,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 1,68 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Mit einem Kursverlust von 41,75 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BACHEM-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 CHF je BACHEM-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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