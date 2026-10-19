BACHEM Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BACHEM

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 84,05 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BACHEM-Aktie bisher bei 83,20 CHF. Mit einem Wert von 83,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 19'311 BACHEM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 0,77 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 48,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 73,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BACHEM-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 CHF belaufen.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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