BACHEM Aktie News: BACHEM verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 84,10 CHF zeigte sich die BACHEM-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'214 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BACHEM-Aktie bei 84,55 CHF. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 83,20 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,25 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'322 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,70 CHF an. Mit einem Zuwachs von 0,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,52 CHF. Abschläge von 42,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BACHEM 0,900 CHF aus.

BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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