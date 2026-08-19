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BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

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19.08.2026 09:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BACHEM gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 74,30 CHF ab.

BACHEM
73.66 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die BACHEM-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 74,30 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'186 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die BACHEM-Aktie bis auf 73,55 CHF. Mit einem Wert von 73,95 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'880 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,25 CHF. 12,05 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 53,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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