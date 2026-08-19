BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,1 Prozent auf 77,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'232 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,50 CHF zu. Bei 73,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 34'521 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 7,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,37 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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