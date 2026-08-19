BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von BACHEM gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BACHEM-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 77,20 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,1 Prozent auf 77,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'232 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,50 CHF zu. Bei 73,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 34'521 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Am 08.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BACHEM-Aktie ist somit 7,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
In der BACHEM-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,37 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
19.08.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
19.08.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
19.08.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt mittags (finanzen.ch)
|
05.08.26
|SIX-Handel: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
BACHEM am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.