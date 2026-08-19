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19.08.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von BACHEM hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BACHEM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 74,90 CHF.

BACHEM
76.43 CHF 3.53%
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Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der BACHEM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 74,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'164 Punkten steht. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,85 CHF zu. In der Spitze büsste die BACHEM-Aktie bis auf 73,55 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 73,95 CHF. Bisher wurden heute 10'044 BACHEM-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 83,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 11,15 Prozent zulegen. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,900 CHF an BACHEM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Am 04.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BACHEM veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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