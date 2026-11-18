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18.11.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BACHEM. Zuletzt konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 77,35 CHF.
Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 77,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'085 Punkten liegt. Die BACHEM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,55 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,25 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'963 BACHEM-Aktien.
Bei 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,18 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Der derzeitige Kurs der BACHEM-Aktie liegt somit 59,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,975 CHF aus.
Voraussichtlich am 04.03.2027 dürfte BACHEM Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BACHEM-Aktie in Höhe von 2,45 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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