Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von BACHEM zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,4 Prozent auf 79,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'019 Punkten notiert. Der Kurs der BACHEM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,10 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 77,25 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 27'817 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BACHEM-Aktie 7,90 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BACHEM-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BACHEM-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,900 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,975 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,45 CHF je BACHEM-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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