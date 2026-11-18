Das Papier von BACHEM konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 78,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'060 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 78,95 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,25 CHF. Bisher wurden heute 11'984 BACHEM-Aktien gehandelt.

Bei 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BACHEM-Aktie somit 8,55 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 48,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,975 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BACHEM im Jahr 2026 2,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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