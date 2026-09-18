BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von BACHEM nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 78,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'675 Punkten notiert. In der Spitze legte die BACHEM-Aktie bis auf 78,95 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,15 CHF. Zuletzt wechselten 1'195 BACHEM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,78 Prozent. Bei einem Wert von 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 38,35 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BACHEM seine Aktionäre 2025 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF je Aktie ausschütten.

BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BACHEM.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,40 CHF je Aktie in den BACHEM-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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