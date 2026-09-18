BACHEM Aktie News: BACHEM macht am Freitagnachmittag Boden gut

Das Papier von BACHEM konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 78,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'572 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 79,55 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,15 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 33'940 BACHEM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. 6,53 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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