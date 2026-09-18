BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.09.2026 16:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM macht am Freitagnachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BACHEM. Im SIX SX-Handel gewannen die BACHEM-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Das Papier von BACHEM konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 78,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'572 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BACHEM-Aktie bis auf 79,55 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,15 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 33'940 BACHEM-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. 6,53 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BACHEM möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
16:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM macht am Freitagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rote Vorzeichen zum Wochenschluss -- SMI geht deutlich tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab.Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.