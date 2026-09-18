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18.09.2026 12:29:00

BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Mittag zu

BACHEM Aktie News: BACHEM legt am Mittag zu

Die Aktie von BACHEM gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BACHEM konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 79,50 CHF.

BACHEM
78.14 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Die BACHEM-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 79,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'708 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BACHEM-Aktie bis auf 79,55 CHF. Bei 78,15 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'671 BACHEM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 83,25 CHF erreichte der Titel am 08.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,72 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Mit einem Kursverlust von 38,97 Prozent würde die BACHEM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 CHF. Im Vorjahr hatte BACHEM 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BACHEM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. BACHEM dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BACHEM einen Gewinn von 2,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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