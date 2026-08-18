BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 09:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Vormittag fester
Die Aktie von BACHEM gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BACHEM-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 75,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 75,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'176 Punkten notiert. Die BACHEM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,10 CHF aus. Mit einem Wert von 75,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3'395 BACHEM-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. 11,00 Prozent Plus fehlen der BACHEM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 48,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,31 Prozent könnte die BACHEM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,900 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 CHF je BACHEM-Aktie.
BACHEM wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BACHEM rechnen Experten am 09.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je BACHEM-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,37 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BACHEM-Aktie
BACHEM-Aktie steigt etwas: Biochemie-Konzern übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Novo Nordisk-Aktie legt zu: Nachhaltigkeits-Allianz mit Bachem soll Produktion optimieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG
|
09:29
|BACHEM Aktie News: BACHEM präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
17.08.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
17.08.26
|BACHEM Aktie News: BACHEM am Mittag billiger (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI steigt mittags (finanzen.ch)
|
05.08.26
|SIX-Handel: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu BACHEM HOLDING AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.