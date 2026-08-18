BACHEM Aktie News: BACHEM tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die BACHEM-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 74,15 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'156 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BACHEM-Aktie bis auf 73,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'103 BACHEM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2026 bei 83,25 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BACHEM-Aktie mit einem Kursplus von 12,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (48,52 CHF). Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 52,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BACHEM-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,900 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,37 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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