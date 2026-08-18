BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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18.08.2026 12:29:00
BACHEM Aktie News: BACHEM wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BACHEM. Die BACHEM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 74,60 CHF abwärts.
Die BACHEM-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 74,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'108 Punkten steht. Der Kurs der BACHEM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,55 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'357 BACHEM-Aktien.
Bei einem Wert von 83,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BACHEM-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,52 CHF ab. Derzeit notiert die BACHEM-Aktie damit 53,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten BACHEM-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BACHEM am 04.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BACHEM-Gewinn in Höhe von 2,37 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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