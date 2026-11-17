Die BACHEM-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 78,65 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'277 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BACHEM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,65 CHF aus. Bei 78,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'466 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,35 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,975 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte BACHEM die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,45 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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