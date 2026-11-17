Um 16:28 Uhr fiel die BACHEM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 76,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'128 Punkten liegt. Der Kurs der BACHEM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,55 CHF nach. Bei 78,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 60'172 BACHEM-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,52 CHF am 19.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BACHEM-Aktie derzeit noch 36,66 Prozent Luft nach unten.

Für BACHEM-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,975 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BACHEM wird am 04.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass BACHEM im Jahr 2026 2,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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